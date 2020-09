Egan Bernal no irá al mundial de ruta con Colombia ¿Por qué?

Este viernes, en pleno desarrollo de la etapa 16 del Tour de Francia, se dio a conocer la nómina que tendrá la Selección Colombia para afrontar el mundial de ciclismo de ruta el próximo domingo 27 de septiembre en Italia. Fueron ocho los seleccionados y un par de suplentes.

Siete de los ocho corredores convocados por Colombia para el mundial están en el Tour de Francia y solo uno de ellos estará en el Giro de Italia. Sin embargo, una de las grandes sorpresas pasa por la ausencia de Egan Bernal, actual campeón del Tour, pero que sufrió una estrepitosa pérdida de tiempo y no estaría en su mejor condición física.

Desde el inicio de la temporada, Egan Bernal tenía en sus planes correr los Juegos Olímpicos, presupuestado para una semana después del Tour de Francia, las justas se aplazaron por la pandemia, pero en la misma semana posterior del Tour aparecía el Mundial y Egan era una de las cartas de Colombia.

Sin embargo, el Mundial cambió su recorrido. Ya no será en Suiza sino en Italia y su altimetría no es ideal para escaladores; por ende, debieron cambiar algunos nombres de la convocatoria y decidieron desistir de Egan Bernal, quien no estará ni siquiera entre los suplentes.

Además de eso, la ausencia de Egan Bernal obedece a lo que parece un mal momento físico del pedalista colombiano que lo tiene con un dolor de espalda desde el Critérium del Dauphiné y que a la postre le costó perder más de 8 minutos en la clasificación general del Tour de Francia en el ascenso al Grand Colombier, algo insólito si se tiene en cuenta su rendimiento habitual.

De esa manera, los colombianos para el mundial de ruta serán: Miguel Ángel López, Harold Tejada, Rigoberto Urán, Daniel Martínez, Sergio Higuita, Nairo Quintana, Esteban Chaves y Sergio Luis Henao; con Dáyer Quintana y Winner Anacona como suplentes.

La nómina obedece a una posible estrategia de solo tener dos cartas fuertes como líderes de equipos como Urán e Higuita, dos bazas como López y Nairo; y otros corredores que funcionen como gregarios. Por ende, también se podría explicar de esa manera la ausencia de Bernal.

Sobre Egan, después del Tour de Francia es una incógnita su calendario, pero es probable que acuda a la Vuelta a España como gregario para el británico Chris Froome en Ineos.