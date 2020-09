El as bajo la manga que tiene Egan Bernal para lo que queda del Tour

Este martes se llevó a cabo la etapa 16 del Tour de Francia con un exigente recorrido de alta montaña donde Lennard Kamna por fin logró una victoria de etapa y el pelotón viajo a placer llegando a más de 1 minutos de la fuga sin movimientos importantes en la clasificación.

Sin embargo, Egan Bernal tuvo otro día pálido y perdió más tiempo en la clasificación, despegándose por más de 6 minutos del pelotón de favoritos, sumando ese tiempo a los 8 minutos que perdió en el Grand Colombier y que el domingo lo dejó sin opciones de título y ante la crítica deportiva.

Esta decisión de Egan Bernal de despegarse una vez más del pelotón sin esforzarse demasiado por reconectar y no perder más tiempo en la general, obedece a una determinación suya y del Ineos de no desgastarse al ritmo de Jumbo en esta jornada cuando igual ya no tiene opciones en la general y mejor guardar energías para buscar un triunfo en alguna de las dos últimas etapas de montaña.

Esta información fue revelada por el medio español ‘Copedaleando’, que también va en el mismo sentido de las declaraciones de Egan Bernal en el día de descanso donde mencionó que luego de perder tiempo en el Grand Colombier se iba a dedicar a disfrutar de la competencia, ayudar a sus compañeros y ligar una escapada.

Este miércoles se llevará a cabo una etapa de alta montaña con llegada en alto y ascenso a dos puertos de categoría especial, considerada como la fracción reina de la carrera. El jueves se tendrá otra etapa de montaña, pero con llegada en descenso y esas serán las dos oportunidades para Egan Bernal en la búsqueda de un triunfo de etapa.