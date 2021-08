Egan Bernal continúa peleando por el podio de la general de la Vuelta a España. El colombiano es hoy en día el líder de los jóvenes, pero su objetivo es ir por la roja de líder; sin embargo, sabe que será muy complicado, por eso trabajará duro junto a todo su equipo y los otros dos capos, Richard Carapaz y Adam Yates.

Eso sí, Egan manifestó que la Vuelta no solo tiene etapas complicadas en el aspecto de altimetría, también el factor clima ha sido muy fuerte lidiar. Las altas temperaturas hacen que el agotamiento se dé más rápido.

"Está haciendo bastante calor y eso provoca más desgaste para todos. Hay que estar muy atento a hidratarse para llegar bien a la etapa del día siguiente. Antes de pensar en la montaña, debemos centrarnos en estas etapas llanas que son difíciles por el calor y el viento".

Incluso, Bernal hizo una curiosa comparación, pues recuerda el frío que le tocó aguantar en el Giro y ahora el cambio a calor lo patea en el estado físico.

"En Zipaquirá no hace tanto calor como acá, así que cuesta un poco más. Yo no estoy acostumbrado a las altas temperaturas, por eso vine unas semanas antes a Europa, para tratar de aclimatarme un poco", afirmó.

Respecto a la estrategia del Ineos en las etapas planas, el 'joven maravilla' no mintió al resaltar que la intención es estar siempre adelante y no cortarse. Asimismo, la idea es ubicar a varios gregarios con los líderes a la espera de un ataque o defender la ubicación.

"Todos los equipos queremos estar adelante en el pelotón. Hubo viento a favor, entonces eso ayudó a que la etapa se pasara rápida. Menos mal estuvimos adelante y no nos dejamos afectar por la caída de Taaramae", concluyó.

Este viernes se correrá una nueva etapa de alta montaña en la Vuelta a España, donde se esperan ataques y cambio de liderato en la competencia.