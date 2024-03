El esloveno Tadej Pogacar prácticamente sentenció la Volta a Cataluña tras ganar este sábado en solitario en Queralt la sexta y penúltima etapa de la carrera con una nueva exhibición de fuerza.

Pogacar (UAE) recorrió en solitario los últimos 30 km de etapa para hacerse con su tercera victoria en esta Volta, por delante del colombiano Egan Bernal (Ineos) y del español Mikel Landa (Soudal–Quick-Step).

Es importante decir que el cafetero vivió una de sus mejores jornadas en esta competencia y tras alcanzar el segundo lugar de la etapa, se ubicó en la tercera posición de la clasificación general, lo que demuestra que poco a poco va recuperando su nivel.

En una jornada durísima, con cinco puertos de montaña y llegada en alto, el esloveno necesitó un ataque, a falta de 3 kilómetros para coronar la Collada de Sant Isidre y a unos 29 del final, para romper la carrera y cruzar la meta en solitario.

"No esperaba el podio. Estoy feliz por lo conseguido. Pogacar está a otro nivel, es absurdo intentar irse con él. He podido coger a Landa, que me ha ayudado mucho. Se lo agradezco. Es otro paso adelante, pero tengo que mantener los pies en el suelo", fue lo que dijo Egan al ganar.

Este domingo se vivirá la última etapa, donde se espera que Egan pueda mantener su posición en el podio.