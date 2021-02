Egan Bernal tendrá nuevo técnico y director en Ineos

El británico Steve Cummings, excorredor, entre otros equipo del Sky, BMC y Qhubeka se ha unido a la disciplina del Ineos Grenadiers como director y entrenador de la formación en la que militan el colombiano Egan Bernal y el ecuatoriano Richard Carapaz. También están los 'cafeteros' Sebastián Henao, Iván Sosa, Brandon Rivera y Daniel Martínez.



Considerado como ciclista como uno de los más astutos el pelotón en el aspecto táctico y vencedor de 2 etapas en el Tour de Francia, así como de varias medallas mundiales en pista, Cummings ha iniciado desde principio de año una nueva aventura a los 39 años, dispuesto a compartir su experiencia entre los corredores de la formación británica.

Campeón británico en ruta y contrarreloj, Cummings dejó la competición a finales de la temporada 2019 e inició estudios de administración de empresas deportivas. Sin embargo, pronto descubrió que extrañaba el bullicio de la competición: el corredor de toda la vida extrañaba las carreras.



"Cuando dejé de correr, realmente no sabía lo que quería hacer. Empecé a estudiar porque sentí que necesitaba un poco más en mi vida. Traté de hacer algunas cosas, pero echaba de menos la competición".



Cummings explica que siempre se mantuvo en contacto con el director del Ineos, Dave Brailsford, quien finalmente le ofreció la oportunidad de ingresar en el equipo.



"Gran parte del estudio que he realizado se centra en el liderazgo y, dondequiera que vaya, se utiliza a Dave como ejemplo. Supongo que es como un modelo a seguir para mí. Siempre me ha interesado ese lado del deporte, el liderazgo y la cultura del equipo, y unirme ahora cuando Dave está agregando una dimensión nueva al equipo me resulta muy emocionante ".

Cummings trabajará en estrecha colaboración con sus compañeros directores deportivos, así como con el director de Racing Rod Ellingworth y el director de rendimiento Dan Hunt, ya que el equipo busca aprovechar ese estilo de carreras expansivo que resultó efectivo en el Giro de Italia y la Vuelta a España de 2020.



"Para mí, esa es la parte realmente emocionante. Eso es lo que me apasiona: los ciclistas ganan, todos tienen una oportunidad y cómo eso puede afectar al grupo. Comenzar tantas carreras como podamos pensando en cómo vamos a ganar la carrera. Eso es todo un desafío y muy inspirador".