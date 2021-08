Lea también: Yuberjén Martínez reaccionó a la polémica: "No sé qué vieron los jueces"

Hubo un enredo en el costado de la ruta faltando 6 kilómetros para la meta y allí los dos colombianos fueron al suelo junto a otros corredores. Al instante los carros de equipo acudieron al lugar, le iban a dar sus nuevas bicicletas para que siguieran en carrera, pero Egan estaba con notorias muestras de dolor cojeando junto a Daniel Martínez.

Finalmente, los otros pedalistas se pusieron de pie y en un pequeño grupeto avanzaron hacia meta para no abandonar la carrera, pero ambos ciclistas colombianos estaban con varias señales de dolor; por lo que no sería descabellado que no tomen partida en la etapa 2 de Burgos pensando en la Vuelta a España y viendo las minutadas que perdieron en esta clasificación.

Cabe señalar que Egan Bernal no estuvo en los Juegos Olímpicos por decisión personal, mientras que Daniel Martínez no pudo correr por una prueba positiva de coronavirus previa a su ingreso a Tokio.