Egan y Nairo, entre los favoritos del Tour de Francia, según L'Équipe

Arrancó el Tour de Francia 2020 y ya comenzaron los análisis para conocer a los favoritos que lucharán por la victoria de la competencia. El reconocido diario francés L'Équipe dio sus favoritos para ganar la camiseta amarilla y en ese grupo incluyó a dos colombianos.

Mire acá: Tour de Francia: hora y canal para ver la etapa 2 en Colombia

En su orden, el primer favorito es el colombiano Egan Bernal, campeón defensor de la camiseta amarilla, que arranca con la ilusión de convertirse en bicampeón de la 'Grand Boucle'. Para el rotativo 'galo', Egan tiene las virtudes de sorprender en cualquier momento e intentará luchar para conservar el título.

En el segundo lugar aparece Primoz Roglic, corredor que cuenta con un gran equipo que lo respalda: el Jumbo Visma. El esloveno, actual campeón de la Vuelta a España, demostró en su ciclo de preparación que cuenta con grandes dotes para sorprender e ir por el título.

Thibaut Pinot es el tercero favorito en poder luchar un triunfo en París. El objetivo primordial del francés es sí o sí meterse en el podio de la carrera, así lo señaló. El año pasado iba muy bien, pero el físico no le dio en las etapas finales y tuvo que retirarse.

Según L'Équipe, Tom Dumoulin aparece en la cuarta casilla con un gran pasado lleno de títulos de la talla del Giro de Italia y la contrarreloj en los Mundiales de Ciclismo. El holandés buscará recuperar su forma y estar atento si Roglic, el hipotético líder del grupo, no se encuentra en un buen nivel y así entrará a reemplazarlo.

Lea aquí: Marc Soler, contundente ante los cambios de planes en Movistar para el Tour de Francia

Nairo Quintana es el quinto favorito para el rotativo francés. Su gran palmarés y condiciones lo ponen en este nivel. No obstante, se cree que el equipo Arkea no podrá respaldarlo en dado caso, por eso no lo ven para pelear el título.

Por último, el ciclista del UAE Team, Tadadej Pogacar, se encuentra en la sexta posición como una opción importante a tener en cuenta en la alta montaña. Aunque le falta tener mayor experiencia y conocer lo que es un Tour de Francia.