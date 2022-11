En la Vuelta a San Juan, Egan Bernal comenzará su temporada de 2023

Después de realizar su esperado regreso a competencias en el segundo semestre de 2022 luego de recuperarse de las lesiones que le dejó una grave caída a principio de año, el ciclista colombiano Egan Arley Bernal prepara lo que será la temporada 2023.

Matteo Tosatto, director deportivo del INEOS Grenadiores, dio detalles del calendario que se planifica para el campeón del Tour de Francia 2019 y Giro de Italia 2021.

"Es casi seguro que Bernal comenzará en la Vuelta a San Juan, en el calor de Argentina, y Ganna también estará allí”, explicó Tosatto en diálogo con la Gazzetta dello Sport

De esta manera, el colombiano, que actualmente disfruta de sus vacaciones, hará parte de la nómina del INEOS que se reunirá en Argentina desde el 22 al 29 de enero.

También se espera que Bernal haga parte de un campo de entrenamiento que desarrollará la escuadra en el mes de diciembre en Mallorca, España, antes de dar a conocer en específico el calendario del primer semestre de cada ciclista.

"Egan necesita aumentar la resistencia y conseguir algo de ritmo de carrera, por lo que preveo algunas carreras por etapas cortas de cinco o seis días para recuperarse: como Algarve, Ruta del Sol, Valenciana o el UAE Tour".

Finalmente, Tosatto explicó que después de solucionar algún problema que tenía en la rodilla el ciclista colombiano manifestó que está en plenitud de condiciones para iniciar con normalidad una nueva temporada, en la cual tendría como gran objetivo regresar al Tour de Francia.

“Podría partir relajado en sus vacaciones. Se veía bien, muy decidido. En Niza me dijo: 'Puedo empezar la temporada como siempre lo he hecho, como un corredor de verdad, y no como un corredor lesionado pensando en el dolor que siente. Quiero volver a ser quien era antes”.