"Es un Tour más en las piernas": Nairo Quintana y sus sensaciones en este Tour de Francia

La etapa 18 del Tour de Francia siguió siendo de sufrimiento para Nairo Quintana, quien ha tenido una tercera semana infernal en su cuerpo, aunque se resiste a retirarse de la competencia por respeto a sus compañeros y al equipo Arkea Samsic.

Así lo manifestó en su llegada a meta este jueves, donde dejó ver su molestia por los problemas físicos y deportivos que lo han afectado, pero que también lo llenan de orgullo en un constante aprendizaje en el ciclismo.

“La verdad, quiero llegar a Paris; es lo más importante por los muchachos. No hay nada que decir, los médicos también se mueren, dice el cuento. Hay que terminar de rodar y es un Tour más en las piernas”, señaló en primera medida.

Sobre su retiro de la carrera, comentó: “No lo he pensado, he tenido momentos difíciles, pero no. Así como me ha pasado a mí, le ha pasado a otros líderes; esta vez me tocó a mí, hay que aceptarlo y seguir rodando en este año tan atípico”.

Nairo Quintana perdió más tiempo en la clasificación general del Tour de Francia, su equipo Arkea Samsic se irá con las manos vacías de la competencia y deberán replantear varias situaciones al interior de la escuadra para la próxima temporada y a la espera de ascender al World Tour.