El colombiano Esteban Chaves (Team BikeExchange), noveno clasificado en la Itzulia 2021, destacó como "positivo" el hecho de haber finalizado entre los diez primeros de la general, aunque el objetivo de ganar una etapa no lo pudo conseguir.



"No era una subida que me viniera bien, pero comparado con el primer día, terminé con buenas sensaciones. Terminé entre los 10 primeros ganando algunos lugares y eso es realmente positivo", comentó Chaves en meta.