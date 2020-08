Evenepoel le hizo un homenaje a Jacokbsen tras ganar en Polonia

Luego de ser criticado por los gestos a su llegada en la tercera etapa de la Vuelta a Burgos, el pedalista belga, Remco Evenepoel, quien dio cátedra en la etapa reina del Tour de Polonia, cambió esa imagen y homenajeó a su compañero de equipo, Fabio Jakobsen, quien sufrió un gravísimo accidente en el cierre de la primera etapa de la competencia, siendo trasladado de urgencia a un hospital en el que actualmente es tratado.

Lea también: Remco Evenepoel ganó etapa reina de la Vuelta a Polonia y es nuevo líder

Jakobsen reaccionó, hasta el viernes, de un coma inducido por los médicos que lo atendieron y su evolución ha sido favorable, considerando la gravedad de lo ocurrido y los temores tanto de sus compañeros de equipo, la organización del certamen y todos los aficionados al deporte, quienes temieron lo peor. Sin embargo, todo indica que, más allá de la larga recuperación que deberá afrontar, ha tenido grandes avances.

Por eso, más allá de esta situación y aprovechando su triunfo en solitario, Evenepoel, quien parece que tenía todo listo para celebrar la victoria, tomó de su espalda el número de su compañero y empezó a exhibirlo cuando faltaban cerca de 200 metros para la conclusión de una etapa exigente y en la que su juventud, el ímpetu en su forma de correr y todas sus condiciones le sirvieron para llevarse el recorrido con comodidad y posicionarse como líder.

Le puede interesar: Hamilton perdió y Bottas logró quedarse con la ‘pole’ en Silverstone

Así fue el homenaje de Evenepoel a Jakobsen.

This one was for Fabio! ♥️

Amazing job on a brutal day in the saddle @EvenepoelRemco @deceuninck_qst

We saw true sportsmanship today - from the finish line, to all riders encouraging each other up the climbs and giving wheels if dropped, on such a hot and tough day #tdp20 pic.twitter.com/KLvUOTYI0E