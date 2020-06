Froome da gracias al médico que lo operó tras su caída hace un año

Un 12 de junio de 2019 el británico Chris Froome, aspirante al quinto Tour de Francia, preocupó a todo el mundo del ciclismo al sufrir una gravísima caída mientras reconocía el recorrido de la cuarta etapa del Dauphiné, una contrarreloj decisiva para la general.

Un despiste al soltar una mano para sonarse la nariz cuando iba a cerca de 60 kilómetros por hora, provocó que Froome, ahora de 35 años, se estrellara contra un muro cerca de la localidad de Saint-André-d'Apchon cuando estaba entrenando para una nueva jornada de ls Criterium Du Dalphine.

La gravedad del accidente fue tal que tuvo que retirarse completamente de la temporada 2019 y además someterse a un proceso de recuperación que tuvo varias etapas y además momentos buenos y también no tanto.

Froome fue trasladado al Hospital CHU de Saint-Étienne, donde en la noche del 12 al 13 de junio fue intervenido por el profesor y cirujano ortopédico Rémi Philippot de la fractura en la pierna.

One year on from the biggest challenge of my career. I’m ready for what’s next 👊 @LeTour number 5🖐 pic.twitter.com/AJMsw9Tqgs