"Fue un Tour diferente, yo fui feliz por lo que hice": Rigoberto Urán

El ciclista colombiano Rigoberto Urán entregó, en entrevista con RCN Radio, un balance del Tour de Francia, las sensaciones en el regreso de la competencia y de lo que se viene para este remate del año 2020.

Urán habló sobre lo que fue esta edición del Tour y las situaciones a las que se enfrentaron los equipos por los rebrotes en Europa y la preocupación ante la posibilidad de suspender la carrera una vez iniciada.

“Cuando empezó todo lo de la pandemia pensamos que no íbamos a correr, muchos pensaron además que no llegaríamos a París. En Francia, los casos se estaban disparando, entonces muchos dijeron que era complicado; en nuestro equipo corrimos cada etapa como si fuera la última, llegamos con muchas dudas, en el Dauphiné no estaba tan también y dimos lo mejor en cada etapa”, dijeron los colombianos.