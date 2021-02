Giro de Italia 2021 saldrá de Turín el 8 de mayo con una contrarreloj

La 104 edición del Giro de Italia comenzará en Turín el 8 de mayo con una contrarreloj individual de 9 kilómetros y seguirá con dos etapas por la región de Piamonte, ha desvelado hoy la organización.

Tras el lanzamiento contra el crono, el pelotón afrontará la primera etapa en línea entre Stupigini y Novara, con un trayecto de 173 kms, al que seguirá una tercera jornada entre Biella y Canale, de 187.

El próximo 10 de febrero se desvelará la totalidad del recorrido de la 104 edición del Giro, que se disputará entre el 8 y el 30 de mayo, fecha en que se conocerá quién es el sucesor en el palmarés del británico Tao Geoghegan Hart (Ineos), maglia rosa en 2020.

El británico Tao Geoghehan Hart (Ineos), ganador del Giro de Italia 2020, no defenderá la maglia rosa en la próxima edición, ya que ha decidido debutar en el Tour de Francia, que se disputará del 26 de junio al 18 de julio.

"Me encanta correr en Italia. El Giro ha sido una gran experiencia y, por supuesto, sería genial volver a defender el dorsal número uno, pero quiero centrarme en algo nuevo. El Tour es la carrera ciclista más grande ", dijo el londinense en The Telegraph.

Cargado de confianza tras imponerse en el Giro 2020, el corredor del Ineos espera ofrecer un buen rendimiento en su debut en el Tour.

"Me adapto bien a las carreras de tres semanas. Lo demostré en el Giro el año pasado. Con esta carrera en mente, me da confianza para soñar con el Tour de Francia. Tengo 25 años y nunca he estado en esta carrera. Dos ciclistas jóvenes han ganado el Tour en su primera o segunda aparición. También creo que es valioso ir allí con experiencia en grandes vueltas", dijo.

Las tres primeras etapas del Giro 2021:

Día Etapa Recorrido Kms

--- ----- --------- ---

8 may 1a Turín-Turín (CRI) 9

9 2a Stupigini-Novara 173

10 3a Biella-Canale 187.