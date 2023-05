Giro de Italia: así quedó la clasificación en la etapa 2

El italiano Jonathan Milan (Bahrain Victorious), un especialista en el ciclismo en pista de 22 años, impresionó con su potencia en el primer esprint masivo del Giro de Italia y se adjudicó la etapa disputada entre Teramo y San Salvo, de 202 km, en la que se mantuvo como líder el belga Remco Evenepoel (Soudal Quick Step).

Lea también: Así quedó la clasificación general en la etapa 1 del Giro de Italia

Milan, un gigante de 1,94 metros nacido en Tolmezzo, fue un ciclón en la recta de meta y no dio opción a los velocistas considerados como favoritos. Levantó los brazos para firmar su primera victoria World Tour con un tiempo de 4h.55.11, a una media de 41,100 km/h, por delante del neerlandés David Dekker (Arkea) y del australiano Kaden Groves (Alpecin).



Fue el final de una llegada caótica, pues a 3,5 km de meta una caída terminó con varios corredores tendidos en el asfalto, entre ellos algunos de los grandes candidatos al triunfo, como el británico Mark Cavendish o el danés Mads Pedersen. Se salvaron de la quema, entre otros, el colombiano del Movistar Fernando Gaviria, séptimo.



En la general no hubo cambios. Remco Evenepoel pasó página con la maglia rosa, con Filippo Ganna (Ineos) a 22 segundos y el portugués Joao Almeida a 29.



La primera cita con el esprint estuvo animada por una escapada que no causó alarma en el pelotón y que permitió el sueño de Lapeira (AG2R Citroën), Champion (Cofidis), Bais (Eolo Kometa), Gandin (Corratec) y Verre (Arkéa Samsic).



La fuga se disolvió a 35 km de San Salvo, localidad de la provincia de Chieti, cuando los equipos de los esprinters ya estaban mostrando sus intenciones. Muchos candidatos, como Pedersen, Groves, Gaviria, Cavendish ó Matthews. Eran los llamados a estrenar la primera llegada masiva.

Le puede interesar: Los colombianos que correrían el Giro de Italia 2023

Clasificación general del Giro de Italia 2023 tras la etapa 2:

1 Remco Evenepoel / BEL (Soudal Quick-Step) 05:26:29

2. Filippo Ganna / ITA (Ineos Granadiers) a 22''

3. Joao Almeida / POR (UAE) a 29''

4. Stefan Kung / SUI (Groupama-FDJ ) a 43''

5. Primoz Roglic / SLO (Jumbo Visma) a 43''

6.Gerraint Thomas / ING ((Ineos Granadiers) a 55''

7. Alexandr Valsov / RUS (Bora-Hansgrohe) a 55''

8. Tao Geoghegan Hart / ING Ineos Granadiers) a 59''

9. Brabdon McNukty /USA (UAE Emirates) a 1''00

10. Jay Vine / AUS (UAE Emirates) a 1'05''