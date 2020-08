"He llegado a meta, eso es lo importante": Supermán López habla de su caída en Tour de Francia

El colombiano Miguel Ángel 'Supermán' López (Astana) llegó a meta con el susto en el cuerpo tras una primera etapa de múltiples caídas, pero "contento porque no hay nada que lamentar y pudo ser peor".



Mire acá: Tour de Francia: así quedó la clasificación general tras la etapa 1



"Ha sido un día con bastantes caídas, en un recorrido peligroso, con descensos, mucha pintura en el asfalto, pasos de cebra,...todo eso mezclado con tensión, la lluvia. Todo ha influido para que nos fuéramos todos al suelo", señaló en meta el líder del Astana.



López comentó su percance al salirse de una curva e ir a parar contra una señal de tráfico. El colombiano tuvo suerte al final para continuar en la competencia. Fue ayudado por Ion Izaguirre, uno de sus compañeros de equipo que lo auxilió en ese instante. No obstante, el boyacense no pudo poder entrar con el grupo de favoritos: al final ingresó a la meta a 3:23 del ganador de la fracción Alexander Kristoff.

"A mí también me tocó caerme. Menos mal que no hay que lamentar nada importante, pudo ser peor. Me fui contra una señal de tráfico. He llegado a meta, eso es lo importante".

Al segundo día, comienzan las cosas serias en el Tour de Francia, que afronta la primera etapa de alta montaña, con dos puertos de primera y uno de segunda en los alrededores de Niza, que de nuevo servirá de salida y meta.

Lea aquí: Kristoff destacó su triunfo: "Ganar una etapa y vestirme de amarillo es ya un éxito"



Sin tiempo para adaptarse, el pelotón deberá afrontar 186 kilómetros con pocos kilómetros llanos, un desgaste que, además, puede dejar las primeras bajas entre los candidatos a pelear por la clasificación general.



Lo que es casi seguro es que el maillot amarillo cambiará de espaldas tras la primera etapa reservada a los sprinters.