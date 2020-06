Histórico ciclista colombiano eligió su favorito entre Nairo y Egan

Gregario de Pedro Delgado en 1988 en el Reynolds y líder de la Vuelta a España durante nueve etapas ese año, el colombiano Omar 'el Zorro' Hernández es hoy una voz autorizada para hablar de ciclismo y es por ello que se aventura a decir que prefiere a Nairo Quintana sobre Egan Bernal.



Su argumento es que el corredor del Arkea-Samsic ha terminado en el podio del Tour de Francia tres veces (subcampeón en 2013 y 2015 y tercero en 2016) a pesar de que "uno no ve de dónde tiene ese hombre tanta fuerza, tanta calidad; yo no le encuentro porque él es muy menudito (pequeño)".



"Lo impresionante de Nairo es que ha sido tres veces podio en el Tour de Francia, no se ha retirado en un Tour de Francia y cuando ha andado mal ha quedado entre los diez primeros. Nairo es un fenómeno", dijo en una videoentrevista con Efe 'el Zorro', ganador de la clasificación de las neoprofesionales de la Vuelta a España de 1986.



A Bernal (Ineos), que el año pasado le dio a Colombia su primer Tour de Francia, también lo llenó de elogios, pues considera que cuando llegó a la formación británica en 2018 ya estaba "siendo buen coequipero y mostrando lo que iba a ser".



Tanto fue así que Hernández recuerda que el español Alberto Contador vaticinó el triunfo de Bernal en la ronda gala del año pasado.

"Contador habló y lo pronosticó como ganador del Tour de Francia. Entonces Egan, con su prototipo y la calidad que tiene para contrarrelojear, morfológicamente, está más hecho que Nairo, morfológicamente es normal que el hombre haya ganado el Tour de Francia", aseguró.



Sin embargo, es contundente sobre su favorito entre ambos: "Egan se puede ganar tres Tour o cuatro, pero sigo admirando a Nairo por encima de Egan. Físicamente él (Bernal) está formado y su morfología es para hacer lo que ha hecho".



'El Zorro', que hoy es pastor de una iglesia evangélica en Bogotá, valora también lo hecho por Fernando Gaviria (UAE Emirates) que se ha especializado en algo que hace treinta años era imposible para un ciclista colombiano: el esprint.



"Empecemos por ahí. Las etapas que él ha ganado en el Giro y en el Tour de Francia, en nuestra mente, en ese tiempo (finales de los ochenta y comienzo de los noventa), no nos cabía que un colombiano estuviera ahí, o sea, eso no entraba aquí porque nosotros no estábamos hecho para eso", afirmó.

Por ello valora las cinco etapas ganadas por Gaviria en el Giro de Italia, cuatro en 2017 y una en 2019, y las dos conseguidas del Tour de Francia, ambas en 2018.



"Eso es un sueño del tiempo de nosotros para ahora, es el avance del ciclismo colombiano", manifestó.



La evolución del país en este deporte es, en opinión de 'el Zorro', producto de la globalización, y mantiene el ejemplo de Gaviria, que llegó al ciclismo de ruta después de una exitosa carrera en la pista, en la que fue bicampeón del ómnium en los campeonatos mundiales de ciclismo de pista de 2015 y 2016.



"Estuvo corriendo en Europa e hizo toda su carrera juvenil corriendo en pista y luego da el salto a la ruta, ya tenía mucha relación con los ciclistas europeos, de estar en el grupo. La pista da una agilidad tremenda para estar ahí", dijo y mencionó también como otro caso de éxito a Álvaro Hodeg (Deceuninck-Quick Step).



Para Hernández, que también hizo parte de los equipos Postobón Manzana y Kelme, los ciclistas colombianos que compiten en Europa ya están acostumbrados a correr al ritmo del Viejo Continente. "Ya para ellos es normal, es su ambiente".



"En el caso de Rigoberto Urán, que se fue muy joven y estuvo viviendo en Italia, de hecho una familia lo adoptó, él habla italiano e inglés. Eso los ha ayudado mucho y ya ellos no son extraños en el grupo, mientras que hace 30 años muchos de nosotros éramos extraños, nosotros no hablábamos italiano, ni francés, entonces hoy la globalización ha influido mucho", puntualizó.