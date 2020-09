Día de infarto para definir al campeón de la carrera gala. El corredor del UAE Team Emirates no tuvo contemplaciones con Primoz Roglic, líder hasta este sábado de la competencia. No obstante, el llamado a ser campeón por parte del Jumbo no pudo con el impulso de su compatriota esloveno para sentenciar al nuevo campeón.

Pogacar fue un auténtico ‘animal’ sobre la bicicleta para descontarle los 57 segundos de diferencia que tenía con Roglic, quien a propósito, sufrió en cada kilómetro, teniendo en cuenta el ‘etapón’ del joven ciclista del UAE. No valió que Roglic tuviera un equipo poderoso como el Jumbo durante las tres semanas.