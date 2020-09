La colombiana Paula Patiño se retiró del Tour de l’Ardèche

La pedalista colombiana del Movistar Team, Paula Patiño, se retiró del Tour de l’Ardèche antes del inicio de la quinta etapa de la competencia ya que estará viajando a Italia para cumplir con el Giro Rosa que es el máximo objetivo de la deportista esta temporada.

La colombiana tuvo este retiro programado, pensando en el viaje y en estar a punto para la competencia italiana, y finalmente terminó en la casilla siete de la clasificación general a una diferencia de 4’58” de la líder de la carrera que es Mavi García.

Precisamente de lo que fue estas etapas de la carrera y la preparación que viene adelantando para el Giro Rosa, Paula Patiño aseguró que se siente muy bien para esta grande y que la forma que logró es muy buena pensando en las próximas competencias.

“Yo creo que ha sido una muy buna preparación, hoy lastimosamente me tengo que retirar porque esto era una preparación para terminar de coger la forma y afrontar el Giro Rosa, no lo puedo termina porque queda muy seguido del Giro, así que hoy me despido del Tour”, dijo la colombiana.

De lo que le dejó el Tour de l’Ardèche, Paula aseguró que estar en los primeros lugares siempre fue muy bueno para ella y que poco a poco fue encontrando las mejores sensaciones para esta y las próximas carreras.

“Las sensaciones fueron buenas, estuve peleando las etapas y estar en los primeros lugares con las favoritas fue muy bueno, así que creo que esa buena señal, que vamos a poco a poco encontrando esas sensaciones, así que me deja contenta para afrontar el giro a partir del 11”, dijo la ciclista.

Finalmente la deportista aseguró que espera hacer un buen papel en el Giro Rosa para seguir apoyando a su equipo y por supuesto mejorar lo hecho en 2019 vistiendo también la camiseta del Movistar Team.