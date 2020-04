La triste historia sobre el papá de Rigo que revela nuevo libro del ciclismo colombiano

El periodista británico Matt Rendell presentó el pasado 19 de marzo '¡Colombia es Pasión!' The Generation of Racing Cyclists Who Changed Their Nation', su segundo libro dedicado exclusivamente a los ciclistas colombianos que han dejado el nombre del país en alto. (En 2004 publicó ' Reyes de la montaña').

En la publicación, Rendell relata la dura infancia que vivieron los escarabajos, y aunque no se puede catalogar como una biografía debido a que estos deportistas aún son muy jóvenes, evidencia momentos increíbles que superaron gracias al deporte.

Al margen de elogiar el proceso por el que está el ciclismo en Colombia, el comunicador británico dedica un apartado a cada corredor, comenzado por el antioqueño Rigoberto Urán y una desgarradora historia con respecto a la muerte de su padre.

Rendell relata que en una ocasión un "grupo de muchachos salió a dar un paseo hasta que un grupo de paramilitares los detuvieron. El padre de Rigo estaba en el lugar, además habían dos adultos y un grupo arreando ganado que lograron ayudar a los menores, pero cuando se dieron cuenta los paramilitares le pusieron una bala en el cuello al padre de Rigoberto".

El británico siguió diciendo que el hoy ciclista no estaba en el lugar, estaba en la escuela en la mañana, pero entre los jóvenes había un ciclista que había visto como su padre también había sido asesinado y en esta ocasión fue retenido por el grupo al margen de la ley.

En diálogo con el portal especializado inglés Cycling Weekly, Matt Rendell aseguró que la historia del padre de Rigoberto Urán ha sido uno de los acontecimientos que más le ha impactado en su vida.