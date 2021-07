Las próximas carreras de Rigoberto Urán luego de estar en Tokio 2020

Luego de sus dos diplomas olímpicos ocupando el octavo lugar en las pruebas de fondo y contrarreloj de los Juegos Olímpicos, Rigoberto Urán volvió desde Tokio hacia Colombia para descansar unos días teniendo en cuenta que antes de las justas olímpicas estuvo en el Tour de Francia donde ocupó el puesto 10 de la clasificación general.

Mientras Rigo estaba con la Selección Colombia, en Education First se avecinan grandes cambios de cara a la temporada 2022: Sergio Higuita saldrá hacia el equipo alemán Bora y en su reemplazo llegará el también colombiano Esteban Chaves desde el Bike Exchange. Se mantiene Hugh Carty y por ahora Rigo sigue siendo el eje del proyecto.

El contrato de Rigoberto Urán vence en diciembre de 2022 y él aún no se plantea un retiro a cercano plazo; por lo que el otro año le podrían dar una extensión anual debido a su influencia deportiva y comercial en Education First. Así que por ahora no hay ningún equipo interesado en él.

Rigoberto Urán no correrá la Vuelta a Burgos, pero sí estaría en la Vuelta a España que inicia el 14 de agosto. Además, después de la ronda ibérica correría los mundiales de ruta en Flandes (Bélgica) con la Selección Colombia y podría cerrar la temporada con un monumento como el Giro de Lombardía en Italia.

Respecto a 2022, Rigoberto Urán podría estar en el Tour Colombia y otras carreras de preparación; descartaría el camino hacia el Giro de Italia por hacer de nuevo las carreras pro Tour, competir en el Tour de Francia y de nuevo intentar con los mundiales y la Vuelta a España.