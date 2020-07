"Logramos una linda victoria aunque estuvimos escondidos": Gaviria en Vuela a Burgos

Fernando Gaviria sabe que su equipo está en desventaja, sin embargo, es consciente de su potencial y reconoce el trabajo de su equipo para tener grandes logros en la Vuelta a Burgos. En ese sentido el colombiano habló tras su primera etapa victoriosa de la competencia y dejó en claro sus sensaciones.

"Fue un trabajo de equipo. Hoy no trabajamos para controlar la fuga porque teníamos tres corredores menos y entonces era un golpe para nosotros no tener a Molano que era uno de mis lanzadores, contamos con las piernas, la suerte y el momento indicado, creo que todo se nos juntó para hacer un bonito sprint y poder ganar acá. No se nos dio trabajar pero todo el tiempo estuvieron pendientes de mi, sobre todo lo que faltaba", arrancó asegurando el pedalista de La Ceja, Antioquia.

Luego, refiriéndose a la ausencia de los tres pedalistas que fueron aislados del grupo, remarcó: "Los compañeros que están en el hotel también deseaban estar corriendo para ayudar un poco, para haber trabajado más, para hacer más visible el equipo, pero nos tocó así, estar un poco escondidos, pero logramos una linda victoria".

Posteriormente se refirió a la nueva actualidad: "La forma de competir es la misma, lo que nos ha cambiado mucho es en el hotel, estar cuidándonos con el público, con la prensa, eso es complicado porque muchas veces queremos dar una entrevista sin el tapabocas, sin cubrirnos, quizá se nos olvida y le damos la mano a alguien sin querer, pero es una rutina que debemos aprender. La carrera hay mucho nerviosismo porque estuvimos mucho tiempo quietos, hay corredores que están terminando contrato, quieren buscar un nuevo contrato, entonces todos quieren expresarse, todos quieren dar lo mejor y por eso es que corremos tanto riesgo.

Y concluyendo, habló de lo que viene el jueves en una etapa de montaña, en la que su participación será colaborando con sus compañeros: "Mañana estoy totalmente tranquilo porque tenemos dos corredores muy fuertes en la subida, están (David) De La Cruz y Fabio Aru, entonces ubicarlos y yo estaré en un día de vacaciones mañana".