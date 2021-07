"Me sentí mal, casi no llego": Rigo Urán tras la etapa 18 del Tour de Francia

La etapa 18 del Tour de Francia, que se desarrolló el jueves 15 de julio, fue un golpe para el colombiano Rigoberto Urán, quien pasó un muy mal día y al cruzar la meta en el puesto 43 a ocho minutos y 58 segundos del ganador, cayó hasta la décima posición en la clasificación general.

Luego de la fracción, Urán no habló con los medios de comunicación y se refugio en el interior de su equipo. Este viernes 16 de julio, previo al día 19, el ciclista antioqueño habló para Go Rigo Go en donde dejó claro que se sentía triste porqué se veía en el podio al final de la competencia.

"Estaba reventado, estaba un poquito triste. Me encontraba muy bien en el Tour de Francia, me veía en el podio, pero tuve un día muy malo donde se perdieron todas las posibilidades entonces uno llega decepcionado", dijo.

Seguidamente, Rigo señaló que la jornada le dejó múltiples preguntas con respecto a su actuación.

"¿Por qué me pasa esto? Me hice una cantidad de preguntas pero no hay respuesta. La respuesta es levantarme con actitud y volver a competir, terminar la carrera y afrontar la otra semana los Juegos Olímpicos", afirmó.

Por otro lado, Urán fue claro en señalar que la vida sique y nunca se puede rendir por más problemas que afronte.

"En la vida uno nunca se puede rendir, hay muchos problemas para rendirse. Hay mucha tristeza, hablé con mi familia y el equipo. Encontrarse en las primeras jornadas con los primeros y de un momento a otro quedarse sin fuerza".

Finalmente, Rigoberto Urán aseguró que a pesar de su estado no podía frustrar las posibilidades de sus compañeros, por lo que Sergio Andrés Higuita tuvo libertad para pelear por la etapa.