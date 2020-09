"Me vi con fuerza y probé": Nairo explicó su ataque en la etapa 8 del Tour

El colombiano Nairo Quintana (Arkea Samsic), sexto de la general tras la primera etapa pirenaica, no pudo soltar a sus rivales tras sucesivos ataques en los últimos kilómetros, pero el ciclista boyacense hizo un balance positivo por mantenerse "entre los mejores".



"Ha sido una etapa muy dura, pero al final me vi con fuerzas y probé. No pude separarme del grupo pero el balance es positivo porque estuve con los mejores".

El jefe de filas del Arkea Samsic ha evidenciado buen momento de forma en la primera semana de carrera, lo que le permite ver con optimismo la segunda etapa pirenaica de este domingo y el resto del Tour de Francia-



"Me encuentro bien y espero seguir en esta línea, queda mucho Tour y etapas importantes y la idea es seguir en esta línea".



Sobre el ataque del esloveno Tadej Pogacar que ningún rival pudo contestar, Quintana no se mostró sorprendido.

"A Pogacar ya le conocemos, lo vimos en la Vuelta del año pasado, es un corredor que anda lo que anda, es joven y tiene mucho margen de evolución".