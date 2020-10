Mi hermano Fernando está asintomático y aislado en Italia: Juliana Gaviria

Otra vez el pedalista colombiano Fernando Gaviria dio positivo para Covid-19. En esta oportunidad su prueba arrojo este resultado en medio de su participación en el Giro de Italia que termina el próximo fin de semana.

Ante esta confirmación, su hermana, Juliana Gaviria, estuvo en los micrófonos de RCN Radio hablando en el noticiero de la mañana de Yolanda Ruiz y aseguró que su hermano está bien y que por ahora no ha presentado síntomas.

“Lo que se ha dicho en redes y los otros medios es verdad. Mi hermano está asintomático, solo que le llevaron la noticia que había salido positivo con la PCR que se le realizaron ayer, lo aislaron inmediatamente, pero él está sin síntomas”, explicó.

De cómo está su hermano anímicamente, Juliana aseguró que no es fácil después de haber pasado por esta misma situación en Emiratos Árabes, pero que ahora lo más importante es poder recuperarse y estar bien en los próximos días.

“La verdad para nadie es un secreto que estar con el tema de esta pandemia y dejar de lado la competencia es complicada y se siente uno mal, pero igual hay que tener la cabeza fría porque es mejor ahorrar energía para recuperar y así no tenga síntomas tiene que cuidarse”, explicó la familiar.

Juliana Gaviria, hermana de Fernando, habló de las complicaciones que vivió el ciclista cuando dio positivo en Emiratos Árabes Unidos y aseguró que ahora lo más importante es recuperarse y volver a dar negativo en la prueba de coronavirus.

“Fue complicado porque esa vez si tuvo síntomas, le subió fiebre los dos primeros días pero de resto no sintió más, el estuvo en un hospital en Dubai y hasta que no salieron tres pruebas negativas seguidas no le daban de alta. Esperamos que esta vez salga rápido de esto”, dijo Juliana.

Finalmente se confirmó que el pedalista permanecerá aislado en Italia esperando a que una nueva prueba pueda dar negativo para Covid. El ciclista se perderá entonces el remate del Giro de Italia y algunas competencias más previstas para el remate del 2020.