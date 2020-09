Nairo perdió un puesto y Egan se fundió: Así fue la etapa 16 del Tour de Francia

Miguel Ángel 'Superman' López amagó este martes con arañar unos segundos en el tramo final de la primera etapa alpina del Tour de Francia, pero no logró renta con el grupo de favoritos, del que se quedó descolgado Nairo Quintana, que cede una posición en la general.



El ciclista del Astana, que tiene hormigas en las piernas, intentó sorprender al resto de los rivales en el último repecho de tercera categoría que albergaba la meta de la decimosexta etapa.



Solo 11 segundos separan a 'Superman' de la tercera plaza de la general, que ocupa su compatriota Rigoberto Urán. El ciclista de 26 años, que corre su primer Tour tras haber subido al podio de la Vuelta a España y el Giro de Italia, aceleró en el tramo final, después de que los Jumbo del líder, el esloveno Primoz Roglic, acabaran con un intento de ataque del también esloveno Tadej Pogacar, segundo a 40 segundos.

López encabezó el grupo de favoritos, pero no logró suficientes metros como para que los jueces le dieran unos segundos que le acercaran al tercer puesto.

ETAPA REINA

Urán mantiene pues esa plaza en vísperas de la etapa reina que culminará este miércoles en el col de la Loze, por encima de los 2.300 metros, una altitud que favorece a los colombianos, acostumbrados a las condiciones atmosféricas de esas latitudes.



El ciclista del Education First, de 33 años, que persigue su segundo podio en París, tras haber sido segundo en 2017, ve su tercer puesto amenazado por López, pero también por el británico Adam Yates, el australiano Richie Porte y el español Mikel Landa.



Todos ellos están en un pañuelo de 42 segundos, mientras que un minuto más lejos aparece el español Enric Mas.

Quien se aleja un poco más de sus aspiraciones de subir por cuarta vez al podio de París es Quintana, incapaz de responder al ataque de Pogacar camino de Villard de Lans y que acabó cediendo 35 segundos en la meta.



El ciclista del Arkea se dejó un puesto en la general en favor del holandés Tom Dumoulin y ahora es décimo.



Víctima de tres caídas en lo que va de Tour, el de Boyacá ha asegurado que las secuelas de esos accidentes le están pasando factura y que no puede competir al ritmo de sus rivales.



Quintana está ahora en el puesto décimo a 5.43 del líder. Con dos etapas de montaña por delante y la decisiva contrarreloj del próximo sábado en las rampas de La Planche des Belles Filles, el colombiano tiene difícil recortar tiempo para acabar de nuevo en el podio de París.



PODIO DIFÍCIL PARA QUINTANA



El tercer puesto está ahora a 4.09 del ciclista de Tunja, que a sus 30 años aspiraba a subir por cuarta vez al podio de París, tras los segundos puestos de 2013 2015 y el tercero de 2016.



Quien parece definitivamente descartado es el defensor del título, Egan Bernal.



El primer colombiano en ganar el Tour ni siquiera planteó batalla una etapa después de haberse dejado más de 7 minutos en el Grand Colombier y todas sus opciones de revalidar su victoria.



El del Ineos se descolgó en el ascenso a Revel, de segunda categoría, y acabó la etapa a ritmo de "grupeto" a casi 11 minutos de los favoritos.



Bernal, a quien durante la etapa se le vio repartiendo bidones a sus compañeros, tiene ahora margen para poder meterse en escapadas y si su físico se lo permite optar a alguna victoria de etapa.



Algo que intentó su compañero ecuatoriano Richard Carapaz, que desprovisto de sus obligaciones de lugarteniente, se metió en la fuga del día y acabó segundo, por detrás del alemán Lennard Kamna.



"No estoy decepcionado, estoy contento del trabajo que he hecho hoy", dijo el ganador del pasado Giro de Italia.