Nairo Quintana de nuevo en problemas: podría ser suspendido por la UCI

Lo de Nairo Quintana ya se está volviendo como un dolor de cabeza para la carera del colombiano, quien regresó hace poco a las carreteras del mundo con el maillot del Movistar Team, pero en las últimas horas se dio a conocer que hay posibilidades de que sea suspendido por la UCI.

Después del Tour de Francia 2022, el boyacense quedó inhabilitado por el caso del Tramadol, pero ahora se reveló una nueva versión que ocurrió justo en 2020, año en el que llegó al Arkéa-Samsic tras dejar al equipo español.

Este martes se dio a conocer que Fredy Alexander Gonzales Torres, médico de Nairo cuando este estuvo en el Arkéa, será juzgado el 2 de septiembre por supuestamente ayudar en un caso de dopaje al ciclista colombiano y a su hermano Dayer, quien para ese momento hacía parte también de la escuadra francesa.

El hecho ocurrió para el Tour de 2020 y en su momento, Quintana dio unas declaraciones en las que se conoció su versión sobre la situación que obligó a las autoridades a investigar al médico, quien también es colombiano: "Me gustaría confirmar que nunca se encontraron sustancias dopantes. Hay que subrayar que no he sido objeto de ninguna acusación".

Pero es que la investigación arrojó que en esta carrera, que pertenece a una de las tres grandes de la temporada, se encontró que había "posesión de una sustancia o método prohibido para su uso por un deportista sin justificación médica", es decir, que el Dr. González usó -con Nairo y Dayer- sin razón alguna una sustancia o método que no está permitido.

Al ver esta situación, en Noticia RCN Digital consultaron a Andrés Charria, un reconocido abogado, quien no dudó en confirmar que este hecho podría hacer que la UCI suspenda a Quintana, lo que marcaría otro escándalo para la carrera del ciclista.

"Sí, claro. Y le toca venirse a Europa a pelear otra vez. Depende mucho de UCI. Si es real, puede tener consecuencias y problemas serios. Toca mirar cuál es el auto del fallo y qué va a pasar en septiembre", fue lo que dijo el abogado.

Y después finalizó diciendo que "van a judicializar al médico. Yo no creo que la Fiscalía pueda decir si un deportista estaba dopado, no tiene pruebas; que traficaba medicamentos prohibidos, podría. Sí, puede tener consecuencias malucas para Nairo".

Así las cosas, queda claro entonces que septiembre será el mes crucial para la carrera de Nairo, quien se ha visto golpeado por varios hechos que lo dejarían por fuera de las grandes competencias antes de lo esperado.