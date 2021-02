Nairo Quintana no correrá el Giro de Italia ¿Por qué?

El equipo Eolo Kometa, formación UCI Pro Team de la Fundación Alberto Contador, ha conseguido una de las tres invitaciones disponibles por la empresa RCS para participar en el 104 Giro de Italia, por lo que se unirá a los 19 del World Tour.



Entre los equipos invitados por la organización no figura el Arkea Samsic del colombiano Nairo Quintana, quien ganó el Giro en 2014 y la Vuelta 2016. También ha sido excluido el Androni.



Un objetivo conseguido en el caso del Eolo Kometa, que con licencia italiana consigue tras 7 años navegando por categorías inferiores el objetivo de alcanzar el Giro, un paso más para sus ambiciones de llegar a la máxima categoría del ciclismo mundial.

"Estamos muy felices. Desde el primer momento de vida de este proyecto nos habíamos marcado como objetivo pelear por estar en el Giro de Italia. No iba a ser fácil, estaba claro, porque somos unos recién llegados a la categoría y había mucha competencia para lograr la invitación", ha comentado Fran Contador, mánager general del Eolo Kometa.



Para Contador, "el hecho de estar en un Giro de Italia en 2021 después de haber arrancado todo este proyecto en 2013 con un equipo júnior es algo que aún me cuesta creer".



"He vivido el Giro de Italia como mánager de Alberto Contador y ya me parecía una experiencia impactante e inolvidable por todo lo que gira a su alrededor. Y ahora nos vemos allí, con nuestro propio equipo. Desde 2013 hemos venido trabajando intensamente para poder lograrlo. Es un sueño hecho realidad detrás del que hay muchísimo esfuerzo y muchísimo sacrificio", subrayó.



De los equipos que disputarán el Giro de Italia del 8 al 30 de mayo 19 pertenecen al World Tour, 1 clasificado por ránking y 3 invitados, en total 23 equipos de 8 corredores cada uno.

EQUIPOS WORLD TOUR:



AG2R CITROEN (FRA)



ASTANA PREMIER (KAZ)



BAHREIN VICTORIOUS (BRN)



BORA - HANSGROHE (ALE)



COFIDIS (FRA)



DECEUNINCK QICK STEP(BEL)



EF EDUCACIÓN - NIPPO (EE. UU.)



GROUPAMA - FDJ (FRA)



INEOS (GBR)



INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT (BEL)



ISRAEL START UP NATION (ISR)



JUMBO-VISMA (HOL)



LOTTO SOUDAL (BEL)



MOVISTAR (ESP)



BIKE EXCHANGE (AUS)



DSM (ALE)



QHUBEKA ASSOS (RSA)



TREK - SEGAFREDO (EE. UU.)



EAU EMIRATES (EAU)



CALIFICADO POR RANKING -ALPECIN-FENIX (BEL)



Tras la decisión de la UCI de aumentar de 176 a 184 el número máximo de corredores permitidos al inicio de las grandes vueltas, los organizadores del Giro de Italia han extendido invitaciones a los tres equipos siguientes:



BARDIANI CSF FAIZANE '(ITA)



EOLO-KOMETA (ITA)



VINI ZABU '(ITA).