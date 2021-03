Nairo Quintana reacciona a su actuación en la etapa reina de la Vuelta a Cataluña

Se desarrolló este jueves 25 de marzo la cuarta fracción de la edición 100 de la Vuelta a Cataluña que dejó como gran ganador al colombiano Esteban Chaves, quien pudo concretar su ataque lanzado a siete kilómetros para la meta. Uno de los protagonistas del día también fue Nairo Quintana, quien a pesar del fuerte ritmo impuesto por el INEOS Grenadiers intentó escaparse del grupo, aunque no tuvo éxito.

Al término de la etapa, Quintana hizo un balance de su actuación en el cual dejó claro que esperaba ubicar una mejor posición para recuperar puestos en la clasificación general y meterse al top 10, pero se siente satisfecho en el desarrollo que ha tenido en su nivel.

"Me hubiera imaginado que en esta etapa reina de la Vuelta a Cataluña surgiría un grupo más selectivo llegando a lo más alto de Port Ainé, pero no. Esperaba estar un poco más adelante, pero al final estoy contento porque estoy terminando con el grupo principal, pero también porque me encuentro cada vez mejor ”, dijo el colombiano para el portal oficial del equipo Arkéa-Samsic.

Por otro lado, el boyacense aseguró que la fracción fue rápida a pesar de los pocos ataques y los protagonistas de la subida final se decretaron por eliminación.

“Esta etapa fue rápida de principio a fin, muy agresiva. Y como pudimos ver, la final se embelleció con muy pocos ataques ya que el ritmo dentro del grupo de favoritos era alto. Creo que la fuerza entre todos fue igual, casi similar, diría yo. La selección en esta etapa finalmente se hizo poco a poco, a lo largo de los kilómetros, por eliminación", indicó.

Nairo Quintana es 12 en la clasificación general de la Vuelta a Cataluña a un minuto y 46 segundos del líder Adam Yates a falta de tres jornadas para terminar la prueba.