Nairo Quintana revela que el UAE Team Emirates quiso ficharlo

Mucho se ha dicho sobre por qué Nairo Quintana no continúo su carrera en el Movistar Team, las razones que tuvo el colombiano para tomar esta decisión y los equipos que en su momento estuvieron interesados en ficharlo por encima del Arkéa Samsic, escuadra que lo contrató finalmente.

En charla con la Federación Colombiana de Ciclismo, Nairo admitió que dentro de las escuadras que buscaron tenerlo fue el UAE Team Emirates, equipo donde están los también ‘cafeteros’ Sergio Luis Henao y Fernando Gaviria, quien le realizó una propuesta para un proyecto deportivo de manera formal.

"Sí, hubo varios equipos que me dieron varias propuestas… quería estar tranquilo, no tener problemas con otros líderes, contar con un equipo con mucho respaldo para mí”, confesó Quintana, que al final eligió el Arkéa. “Gracias a Dios lo estamos consiguiendo. Vengo haciendo cosas buenas”, agregó.

Respecto a los momentos positivos y negativos que vivió en el Movistar, el boyacense recuerda que sintió tristeza en ocasiones. "Había momentos cuando las cosas no salían, sentía tristeza... No se trabajaba a veces de la manera que uno piensa, hay mucha tensión. Aunque te duela porque has dejado gente maravillosa que te aporta un montón, hay que toma decisiones...”, aseguró respecto a la salida del Movistar.

Incluso, Quintana aprovechó para recordar su primer año en el conjunto telefónico, pues fue un momento también complicado porque tuvo que darse a conocer cada vez y había personas que sintieron un malestar por su arribo.

“Que llegue otro de otro lado a pisarles los talones, a muchos no les gusta. Sin embargo, poco a poco se fueron dando cosas positivas para mí y los jefes de la escuadra se fueron dando cuenta. No fue fácil, pero liderar un equipo de esa magnitud un colombiano en Europa es complicado”, concluyó.