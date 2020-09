"No apostaba por mi, ni yo": Rigoberto Urán al ser tercero en la general

El colombiano Rigoberto Urán, tercero de la general del Tour de Francia tras la decimoquinta etapa, se mostró satisfecho de la posición en la que afronta la tercera semana, en la que aseguró que hay jornadas importantes.



Puede ver: "Sigo en la pelea": Supermán' López no se rinde en el Tour de Francia

"El nivel este año es bastante alto, estamos en una buena posición, quedan días de bastante buena montaña, una crono importante", dijo el ciclista del Education First, que se encuentra a 1.34 del líder, el esloveno Primoz Roglic.



"Queda bastante Tour, la carrera no se termina hasta París, eso es lo que he aprendido del Tour de Francia", señaló.



Urán reconoció que su actuación supera sus propias expectativas. "No apostaba por mi, ni yo, solo mi mujer mi mamá y dos perros que compramos. Venía bien con motivación, pero no creía que lo iba a hacer tan bien. Ahora voy a tratar de hacerlo lo mejor para París", dijo.



El colombiano, que fue segundo en la edición de 2017, aseguró que tratará de recuperar en la jornada de descanso de mañana para afrontar en la mejor condición la última semana.



El colombiano afirmó que no siente presión por ser ahora el mejor situado de su país en la general, tras los desfallecimientos sufridos por Egan Bernal y Nairo Quintana.



Mire aquí: Egan pierde la esperanza de subir al podio del Tour: "Hoy perdí tres años de mi vida"



"Yo la presión me la quité hace cinco años; mi única presión era mantener a mi mamá, y eso ya lo hago, y a mi suegra", bromeó.



El colombiano lamentó la caída sufrida por su compatriota y compañero de equipo Sergio Higuita, campeón de Colombia, que le obligó a retirarse.