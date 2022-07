Paula Patiño: “Feliz de haber aportado para la victoria del equipo en el Giro Rosa”

La ciclista colombiana paula Patiño estuvo en los micrófonos de RCN Mundo hablando sobre su participación en el Giro Donne, que es la carrera del calendario femenino más importante del mundo y que fue victoria para la neerlandesa Annemiek Van Vleuten del equipo Movistar Team.

Lea también: ¡Hay Tour! Nairo Quintana atacó con todo en la etapa 11: así quedó la general

La colombiana habló de su momento en la competencia y de lo que fue su trabajo en esta edición de la carrera que fue su tercera participación y en la cual cumplió con una destacada participación para la escuadra española.

“Todo el equipo trabajó muy bien, hicimos todo lo posible para que Annemiek pudiera cumplir con el objetivo general que era ganar la carrera. Sabíamos que venía en una muy buena forma, ya nos había dicho que se sentía incluso mucho mejor que todos los años anteriores, entonces sabíamos que podía ser posible. Muy contenta de haberle podido aportar un granito de arena para que fuera posible el título para ella y para el equipo”, dijo la deportista.

La deportista también habló de su sentimiento cuando la ganadora de la prueba le entregó el trofeo en medio de la premiación, esto como símbolo de agradecimiento por el trabajo durante de los días de competencia.

“La verdad fue muy bonito, fue algo muy especial lo que sentí que ella me entregara personalmente a mí el trofeo, no sé fue demasiado especial sobre todo cuando nos entregó la camiseta rosa a cada una y la verdad esto me dejado con una gran enseñanza y con una gran motivación para lo que se viene”, explicó Paula.

La colombiana destacó también la participación del equipo Colombia Tierra de Atletas, una escuadra integrada únicamente por deportista de nuestro país y que por primera vez estaban en esta competencia mundial.

“Esto fue histórico porque era la primera vez que un equipo totalmente colombiano estaba en esta gran carrera, la verdad que haberme encontrado ahí con ellas, haber compartido cada día, saludarlas, compartir experiencias, me hablaron también de sus experiencias y lo que significaba para ellas esta carrera a pesar de la exigencia que tenía la competencia, eso fue especial”, dijo Paula.

Le puede interesar: En video: Reviva el épico ataque de Nairo que lo dejó en el top 5 de la general del Tour de Francia

Finalmente la colombiana habló de lo que se viene para ella en el calendario y aseguró que aunque todavía no es oficial podría estar en el equipo que dispute el Tour de Francia femenino, carrera que tendrá más de una jornada en este 2022.

“En este momento estoy recuperándome un poquito de lo que fue este Giro, ya veremos dentro de poco lo que se vendrá para mí, quizás pueda hacer el Tour todavía no es oficial pero esperemos a ver qué pasa en estos días”, finalizó la colombiana.