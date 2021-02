El descenso a lo 'Froome', prohibido por la UCI en competencias

El italiano Gianni Bugno, presidente de la Asociación de Ciclistas Profesionales (ACP), ha defendido la decisión de la UCI de prohibir a los profesionales realizar los descensos sentados sobre el cuadro de la bicicleta, lo que considera "un mal ejemplo para los ciclistas sin experiencia y para los aficionados".

La prohibición del uso del tubo superior horizontal de la bicicleta como punto de asiento ha sido duramente criticada por un sector del pelotón internacional. Algunos, como el británico Chris Froome, ha reaccionado con humor al asegurar que la próxima decisión de la UCI será "prohibir ponerse de pie en la bicicleta y sacar los codos".

Más tajante fue su compatriota Tom Pidcock (Ineos) al afirmar que se trata de "una estupidez".

Por su parte, el polaco Michal Kwiatkowski, señaló en la Estrella de Bességes que el máximo organismo internacional del ciclismo se debería de dedicar a tratar "problemas reales", como el estado de las carreteras en algunas pruebas.

Desde la ACP, Gianni Bugno ha explicado a EFE su punto de vista sobre este debate que ha inundado en los últimos días al pelotón internacional.

"Esta regla emana de un comité de seguridad que ha decidido prohibir ciertas posiciones del corredor sobre la bicicleta. Estoy de acuerdo con esta decisión. Los profesionales deben enseñar a los jóvenes ciclistas o amantes de la bicicleta a andar en bicicleta", dijo.

Para Bugno, el "ejemplo" de los profesionales puede generar accidentes por el efecto imitación.

"Los profesionales saben adoptar sobre la bicicleta posiciones peligrosas que son capaces de mantener, pero los jóvenes sin experiencia ciertamente no, y corren el riesgo de accidentes muy graves", añadió.

Además, Bugno basa su planteamiento en que la posición de ir sentado en la parte horizontal del cuadro de la bicicleta no mejora las prestaciones aerodinámicas.

"No entiendo por qué la gente dice que no a estas nuevas normas. Además, en esa posición que queda prohibida no tienes grandes ventajas aerodinámicas, eso habría que demostrarlo", afirmó.

El "sí" del máximo responsable del sindicato ciclista a la nueva norma es tajante.

"Yo digo sí a estas nuevas reglas y sí a la seguridad, para los profesionales pero también para los no profesionales que siguen este deporte y consideran a los profesionales como ejemplo", indicó.

Este nuevo reglamento recuerda que la posición básica del ciclista es sentado en su bicicleta con tres puntos de apoyo: pedales, manillar y sillín.

Además la UCI prohíbe el uso de los antebrazos como punto de apoyo en el manillar, "excepto durante las pruebas contrarreloj".

La sanción prevista es diferente según el nivel de la carrera. En el Campeonato del Mundo, los Juegos Olímpicos y el World Tour masculino, el corredor sería descalificado, perdería 25 puntos UCI y debería pagar una multa de 1.000 francos suizos.

En los Campeonatos del Mundo Sub-21 y Juveniles, los Campeonatos Continentales, el World Tour femenino y las carreras ProSeries masculina y femenina no cumplir con el nuevo reglamento de seguridad supondría la exclusión de la carrera, 15 puntos UCI menos y una multa de 500 francos.

Para todos los demás eventos, incluidos los campeonatos nacionales y los juveniles, exclusión de la carrera, 200 francos y 5 puntos UCI.