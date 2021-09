¿Por qué Colombia no tiene representación en Mundial de Ciclismo de pista?

En el programa Voces del Deporte de RCN Radio el entrenador de ciclismo Luis Fernando Saldarriaga, que ha forjado la carrera de deportista de varias estrellas como Nairo Quintana, Esteban Chaves, Sergio Higuita, entre muchos otros, habló de la ausencia de Colombia en el próximo mundial de ciclismo de pista, modalidad en la que nuestro país ha sido potencia.

En sus declaraciones en entrenador aseguró que hoy en día hay muchas preguntas con relación al trabajo que se está haciendo desde diferentes instituciones y también desde la Federación con esta modalidad del ciclismo.

Lo que asegura Luis Fernando Saldarriaga es que no se están teniendo en cuenta las modificaciones en los reglamentos y por eso hoy Colombia no tiene un cupo definido para el próximo mundial que se estará disputando en el mes de octubre.

“La UCI sacó el listado de los países por cada una de las pruebas que van a participar teniendo en cuenta el ranking, pero también hay unas situaciones en las cuales hay un artículo, que es el 92027. Este artículo fue modificado el 6 de junio de 2020 pero parece que acá en Colombia no lo conocen y había que ir al campeonato mundial juvenil de la categoría y Colombia no llevo ninguna representación, entonces el artículo es muy claro, la nación debe haber participado en el último campeonato del mundo junior de pista en cualquier prueba y como no se fue ninguna prueba entonces la UCI hace valer el reglamento y condiciona la participación de Colombia”, explicó el formador.

Con relación a la gestión que se está adelantando en el ciclismo de pista, Luis Fernando Saldarriaga cuestionó el proyecto del PAD que hace un trabajo con las categorías juveniles, pero no hubo un conocimiento, según él, de las modificaciones en los reglamentos.

“Aquí hay muchas preguntas que hay que hacer, ¿por qué es un programa como el PAD que se instauró hace un año y que el objetivo es mostrar cómo va a ser proceso en las categorías juveniles por qué no fue al campeonato juvenil?. Dos, ¿por qué los entrenadores que tienen deportistas en el PAD no tienen un análisis con estos reglamentos y cómo son las clasificaciones de las pruebas?”, dijo el entrenador.

Luis Fernando Saldarriaga igualmente habló de las inversiones que se están haciendo en diferentes ligas e institutos de formación, pero que lastimosamente no están teniendo competencias internacionales por la falta de organización y gestión.

“Hay institutos de deportes que motivan mucho e invierten mucho en los deportistas, pero si las federaciones no hacen las gestiones que debe ser pertinente, pues no se logra ver ese trabajo en el Instituto de deportes y con las ligas, porque uno que espera con ese trabajo pues que sean convocados a campeonatos mundiales pero no se está haciendo”, explicó el técnico.

Según este entrenador, uno de los problemas más graves que está teniendo la Federación tiene que ver con la falta de personal para diferentes categorías y modalidades, lo cual dificulta según él el trabajo diferenciado en cada deportista.

“Hay una sola persona que se encarga de todo. Yo creo que tener 50 deportistas a disposición de una sola persona no es bueno, el nuevo modelo de trabajo en el mundo consiste en que la selección femenina tenga su entrenador, la selección de velocidad tenga otro entrenador, lo de fondo tengan otro entrenador, aquí todo el mundo se aglomera en una sola persona y eso no da para hacer un seguimiento, una evaluación, un monitoreo de lo que se debe hacer”, dijo Saldarriaga.

Finalmente el entrenador debatió el hecho de haber tenido un retroceso con relación a la participación en los Juegos Olímpicos y dijo que esto que pasó en Tokio-2020 es el reflejo del mal manejo que se está haciendo.

“Veníamos de 12 deportistas en los Juegos Olímpicos de Río y ahora en Tokio sólo tuvimos un deportista. Hay una involución no solo en las marcas, sino también en los cupos. En Tokio la cuarteta no volvió, como si estuvo en 2012 - 2008 hasta con buenos resultados. Hemos venido retrocediendo y la verdad es que no se ve algo distinto para poder trabajar”, dijo el entrenador.

El Mundial de ciclismo de pista de este año se estará disputando del 13 al 17 de octubre en Turkmenistán y no tendrá representación de nuestro país.