A pocos días de comenzar la Vuelta a España, están casi confirmados los colombianos que harán parte de la ronda ibérica entre el 14 de agosto y el 5 de septiembre. Sin embargo, uno de los grandes ausentes es el boyacense Nairo Quintana, quien disputó el pasado Tour de Francia, así como la prueba de ruta de los Juegos Olímpicos de Tokio, haciendo las veces de gregario de Rigoberto Urán.

Nairo Quintana, vale recordar, es uno de los capos del Arkea Samsic, equipo que no hace parte de la categoría World Tour. Como escuadra UCI ProTeam, una especie de segunda división del ciclismo, no tiene asegurada su participación en las principales carreras del calendario ciclístico, incluyendo las tres ‘grandes’. Así las cosas, depende de una invitación para disputar las principales competencias de la temporada.

En ese contexto, Arkea Samsic, al ser un equipo francés, ha podido estar en las últimas ediciones del Tour de Francia en calidad de invitado, cosa que no ha sucedido en el Giro de Italia y la Vuelta a España. En 2021 no fue la excepción y los organizadores de estas dos últimas competencias no tuvieron en cuenta al equipo del cual hace parte Nairo Quintana desde la temporada 2020.

Próximas carreras que disputará Nairo Quintana en la temporada 2021

Por ahora no hay certeza de cuáles carreras disputará Nairo Quintana con el Arkea Samsic en el final de la temporada 2021. Se especula que podría estar en el Giro della Toscana - Memorial Alfredo Martini, Coppa Sabatini - Gran Premio città di Peccioli o el Memorial Marco Pantani. De igual forma, podría integrar la Selección Colombia que estará en los mundiales de ruta que se realizarán en Bélgica. Dicha competencia se desarrollará entre el 19 y el 26 de septiembre de 2021.