Revelan recorrido del Tour de Francia 2021: tendrá menos montaña

El Tour de Francia de 2021 tendrá como gran novedad de su recorrido que el Monte Ventoux se subirá dos veces en la misma etapa el próximo mes de julio, anunció el domingo el director de la ronda más prestigiosa del ciclismo, Christian Prudhomme.

La ronda gala tendrá dos etapas contrarreloj, la primera en Laval y la segunda en Saint-Emilion, para sumar un total de 58 kilómetros entre las dos, en una edición que arrancará desde Brest, en Bretaña, el 26 de junio.

El trazado, que privilegia los Pirineos, será muy diferente al de la edición pasada, que era la más montañoso de la historia reciente de la 'Grande Boucle'.

"Hay que ser pragmáticos", declaró su director, Christian Prudhomme, que se vio obligado a revisar sus planes iniciales después del cambio del punto de salida debido a la revolución en los calendarios deportivos internacionales por la pandemia del covid-19.

La salida del Tour de 2021 debía tener lugar en Copenhague pero finalmente será en Bretaña, una región que acogerá las cuatro primeras etapas.

