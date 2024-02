Rigoberto Urán da pistas sobre su posible retiro del ciclismo

Se acerca una nueva edición del Tour Colombia 2.1, la cual regresa al calendario del ciclismo colombiano tras cuatro años de competencia. En esta oportunidad, Nairo Quintana, Egan Bernal y Rigoberto Urán son las principales cartas de Colombia para darle el título a sus respectivos equipos.

Este último, se encuentra transitando los últimos años de su carrera como profesional, incluso se habló de que este 2024 sería el año de su retiro. Sin embargo, recibió una reciente propuesta de su equipo, el Education-First, que lo haría cambiar de opinión.

Esto incluye la posibilidad de seguir con los norteamericanos por dos años más, es decir, hasta 2026. Eso sí, el antioqueño todavía no ha tomado una decisión puntal al respecto, ya que prefiere tomarlo en calma con su familia.

Justamente, 'Rigo' abordó este tema en rueda de prensa previo al inicio del Tour Colombia 2.1: "Es algo que se ha pensado porque tengo una edad y no me rinde como antes. Esa es la realidad. Hay un equipo muy grande detrás de mí que es mi familia y lo estamos evaluando, pero todavía no hemos tomado una decisión", manifestó.

Para el Toro de Urrao, esta no es una decisión fácil de tomar a sus 37 años de edad. Pese a ello, no pierde la ilusión por seguir compitiendo, por lo que incluso dio una fecha en la que se podría dar su retiro.

"No puedo decir que voy a participar en los Juegos Olímpicos (de París 2024) porque no estoy bien y a otros corredores les rinde más. Por ahora no sé cuándo será mi retiro, pero sí les puedo decir que estoy para correr un año más", resaltó.

Rigoberto Urán estará, entre otros, con Richard Carapaz y Esteban Chaves como parte de la nómina que disputará el Tour Colombia 2.1, cuyo inicio será este martes 6 de febrero con una etapa de 155 kilómetros entre Paipa y Duitama, en el departamento de Boyacá.

