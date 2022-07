Rigoberto Urán no se siente contento con su labor en el Tour de Francia 2022

De Rigoberto Urán no se puede esperar otra cosa sino la sinceridad y así lo hizo tras la contrarreloj de este sábado en el Tour de Francia, donde fue autocrítico con su actuación en la carrera.

El ciclista colombiano reconoció que no cumplió con ninguno de los objetivos que se trazó antes de la competencia, teniendo en cuenta lo que pasó en estas tres semanas recientes.

“Uno tiene que ser el jefe de uno mismo y la valoración de este Tour de Francia fue cero. Mala, no se lograron los objetivos, no se ganó una etapa y no se estuvo entre los 10 primeros. Tengo respeto a castigarme y a juzgarme. Soy el jefe de mí mismo y no hice nada. Trato de hacerlo muy bien, que es importante, pero siendo realistas no se cumplió con ninguno de los objetivos”, dijo luego de la etapa 20 en la ‘grande boucle’.

Rigoberto Urán terminó en la casilla 26 de la clasificación general a 01:47:57. Si bien pretendía lograr un triunfo de etapa, el corredor antioqueño se vio superado cada vez que la carretera se puso cuesta arriba.

Vale señalar que el equipo del pedalista paisa, el Education First, tampoco pudo llevarse un triunfo parcial durante la competencia; esto último era un objetivo, mirando las necesidades que hay para evitar el descenso al final de temporada en el World Tour.

Tras participar en el Tour de Francia, el próximo gran objetivo de Rigoberto Urán será la Vuelta a España, carrera qué iniciará en la segunda semana del mes de agosto.