Rigoberto Urán tiene grandes ambiciones para este Tour de Francia

El ciclista colombiano Rigoberto Urán, del Education First y tercero en la general del Tour de Francia, aseguró este lunes durante la segunda jornada de descanso de la carrera que "las ambiciones son grandes" a una semana de llegar a París.

El pedalista de nuestro país aseguró que no tiene presión de ningún resultado y que vive el día a día de la carrera francesa. Sin embargo aseguró que hay buenas sensaciones para el remate de la competencia y que espera cumplir con una buena última semana.

"Siempre, cuando vengo a una competencia, sea el Dauphiné o el Tour, es para dar lo mejor. No me gusta ponerme una posición, voy día a día, pero como siempre cuando me presento a una carrera las ambiciones son grandes, tanto las mías como las del equipo", explicó en videoconferencia de prensa.

Tras 15 etapas disputadas y antes de afrontar a partir del martes tres etapas de alta montaña en los Alpes y una cronoescalada el sábado, en la víspera de la llegada de la carrera a París, Urán se encuentra en tercera posición de la general, a 1:34 del líder, el esloveno Primoz Roglic, y a 54 del segundo puesto, ocupado por el joven Tadej Pogacar.

No obstante, Urán se mostró consciente de la fortaleza que han exhibido hasta ahora los dos ciclistas eslovenos y dijo que su forma es envidiable por lo que espera seguir a la rueda de ellos y buscar un lugar en el podio al final de la semana.

"Hay dos rivales que están muy fuertes y un equipo (el Jumbo-Visma de Roglic) con un ritmo muy alto, pero vamos a seguir concentrados hasta París".

"No me gusta adelantarme a los acontecimientos", añadió al ser preguntado por lo que puede pasar hasta el final de la prueba. "Lo más importante es que me encuentro bien y, como suelo decir, hay que estar enfocados hasta el último día. Hay una contrarreloj importante y etapas duras de montaña", añadió.

"Me encuentro bien de salud, estoy bien con el equipo, pedaleando bien en las montañas y estando así lo más importante es aprovechar las oportunidades y tratar de ir día a día", insistió Urán, destacando la dureza de la carrera.

Sobre lo que queda de carrera, Urán consideró que la cronoescalada del próximo sábado en La Planche de Belles Filles puede ser decisiva y adaptarse bien a sus cualidades. "Cualquier crono al final de una gran vuelta es de fuerza, siempre me han ido bien, pero cada día vamos a tope y no te puedes ir reservando.

También descartó una alianza colombiana para tratar de derrotar a los eslovenos después de las palabras de hace algunos días de Nairo Quintana pensando en tener a un ciclista de nuestro país en lo más alto de la clasificación general y hombro a hombro de los europeos.

"Al final cada uno defiende sus propios intereses y aunque nos deseamos lo mejor en la carrera, no puedes ayudar a otro porque eso puede perjudicar a tu equipo".

El veterano Urán, de 33 años, vuelve a luchar por un podio en una gran vuelta (ya fue segundo en el Tour de 2017 y repitió la misma posición en los Giros de Italia de 2013 y 2014), algo que parecía complicado cuando en septiembre del año pasado sufrió una grave caída que le mantuvo inactivo varios meses.

Hace un año precisamente el colombiano Urán estuvo en cuidados intensivos después de una dura caída en la Vuelta a España, tuvo perforado un pulmón, varias fracturas de costilla y hoy día está peleando por ser uno de los mejores en la ronda gala.