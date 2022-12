Sanción de 2 años a ciclista belga, Toon Aerts, por presunto caso de dopaje

Continúan confirmándose casos de dopaje y sanción en el ciclismo, y en esta ocasión, luego de dar positivo en Letrozol se hizo efectiva una penalización de dos años.

Se trata del corredor belga de ciclocross Toon Aerts, de 29 años, quien anunció este jueves entre lágrimas que la Unión Ciclista Internacional (UCI) le ha suspendido 2 años por dopaje, al dar positivo por Letrozol, pero aseguró que es "inocente".

"He recibido una carta de la UCI y no fue una carta agradable. Seré suspendido por 2 años", declaró en una conferencia de prensa el corredor, quien ya se plantea la imposición de un recurso legal.

La Unión Ciclista Internacional señaló el pasado 16 de febrero que Aerts había obtenido un "un resultado analítico adverso por la presencia del metabolito Letrozol en una muestra recogida con motivo de una prueba fuera de competición" el 19 de enero de 2022.

No obstante, la UCI señaló el pasado noviembre que el ciclista no sería objeto de suspensión cautelar hasta que no acabara todo el procedimiento.

Aerts señaló hoy que la cantidad detectada en su organismo fue de 2,4 nanogramos por mililitro.

"Voy a hacer todo lo posible por demostrar mi inocencia", agregó el campeón de Europa de ciclocross en 2016 y bronce en los Mundiales de 2019, 2020 y 2021.

En principio, el belga no podrá volver a competir hasta febrero de 2024.

"Tengo muchas incertidumbres hoy, pero una cosa es segura: como muy tarde, el 16 de febrero de 2024 empezará mi segunda carrera", dijo ciclista del Baloise Trek Lions.

