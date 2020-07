Sebastián Henao sufrió una fuerte caída en la Vuelta a Burgos

¡Mala suerte para Colombia! El ciclista antioqueño Sebastián Henao, primo de Sergio Luis, se vio damnificado en una fuerte caída a 50 kilómetros de la meta en la primera etapa de la Vuelta a Burgos.

El pedalista, que se encontraba en el pelotón general mientras su escuadra perseguía al grupo de escapados, sufrió un fuerte golpe y, pese a que intentó ponerse arriba y continuar la competencia, definitivamente no lo logró. Acto seguido, el Tem Ineos confirmó que el colombiano se retirará de la competencia.

.@5_henao has been caught up in a large crash at #VueltaBurgos and looks unlikely to be able to continue. We're sending Seb our best wishes and we'll have an update once we have more information. 50km to go. pic.twitter.com/4Dx1kjRfvj