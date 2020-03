Sergio Higuita, el mejor colombiano en la general de la París - Niza

Finalizada la tercera etapa de la París-Niza, el liderato del alemán Maximilian Schachmann, corredor del Bora, se mantiene con una ventaja de 13 segundos sobre sus más inmediato perseguidor, Giacomo Nizzolo. En un recorrido que se desarrolló con algunos contratiempos, entre ellos algunas caídas en las que se vieron involucrados varios ciclistas, entre ellos Romain Bardet, quien sufrió en el primero de estos episodios.

Iván García Cortina, del Bahrein-McLaren se quedó con el embalaje de un recorrido que tuvo complicaciones por lo estrecho de la vía y en el que fue seguido por Peter Sagan, del Bora. Por su parte, Sergio Andrés Higuita conservó el cuarto lugar de la competencia a 26 segundos del líder, por lo que conservará la camiseta de la competencia que lo certifica como el mejor corredor joven.

4. Sergio Higuita (Educations First) a 26"

24. Nairo Quintana (Arekea Samsic) a 01'53"

70. Winner Anacona (Arkea Samsic) a 06'44''

100. Dayer Quintana (Arkea Samsic) a 13'24"

Nairo Quintana (Arkea) y Sergio Higuita (Education First) se mantuvieron en el pelotón general en una etapa de cuidado, pero de transición para ellos que verán el mayor de los retos en la alta montaña. Sin embargo, hay que destacar que el miércoles los corredores se enfrentarán a una crono en la que Quintana podría perder tiempo importante, teniendo en cuenta que esta parte de la competencia no es su fuerte, más allá de que el recorrido comprende algunos repechos y no es completamente plana.

Quintana, quien perdió tres segundos, ascendió tres lugares en la general, pero mañana podría resignar gran parte de sus aspiraciones si es que tiene un mal día.