Este sábado 10 de julio se llevó a cabo la etapa 14 del Tour de Francia con un recorrido que traía 5 puertos de montaña y una llegada en descenso. La fuga fue la gran protagonista del día con triunfo de Bauke Mollema (Trek Segafredo), mientras que en el pelotón de favoritos todo estuvo tranquilo sin ataques hacia Tadej Pogacar.

Se esperaba que Nairo Quintana entrara en la fuga para sumar puntos en la clasificación de la montaña, pero prefirió guardarse para el domingo. Así las cosas, los colombianos Sergio Higuita y Esteban Chaves sí pelearon la fuga en todo el día, pero no pudieron con Mollema; no obstante, al antioqueño del Education First fue tercero tras el sprint con Patrick Konrad.