“Soñábamos mucho y nunca perdíamos la fe": Superman López al ganar la etapa 17 del Tour

Miguel Ángel López dio un golpe de autoridad en la etapa reina del Tour de Francia. El corredor del Astana sacó un ataque incontestable por parte de los eslovenos, Primoz Roglic (Astana) y Tadej Pogacar (UAE Team), quienes no pudieron marchar al ritmo del escarabajo. Los últimos 2.5 kilómetros de la jornada fueron a puro pedal por parte del de Pesca, quien sentado sobre su bicicleta, sin inmutarse siquiera, recortó distancia en la clasificación y desbancó a Rigoberto Urán (EF) en el podio.

"Super contento, me llena de mucha emoción, hemos trabajado mucho y no es fácil llegar hasta acá. He trabajado en casa con la familia...", dijo Superman, visiblemente satisfecho con el trabajo hecho en una de las etapas más importantes de un atípico Tour de Francia 2020. El colombiano mostró que se encuentra en un estado de forma inmejorable para aspirar a otro lugar de privilegio en una de las grandes del calendario ciclístico.

“La verdad nos teníamos confianza. Era nuestro terreno sobre 2000 m de altura, es como estar en casa. Esperábamos el momento como el de hoy con el equipo porque hemos estado de inicio ahí hasta acá en la lucha. Nos lo merecemos”, agregó López quien tendrá una nueva oportunidad este jueves en otro día marcado por la alta montaña.

“Soñábamos mucho y nunca perdíamos la fe de seguir en la pelea día a día. El equipo ha estado magnífico. Me han cuidado bastante y los muchachos han estado perfectos. Han dado la vida para acompañarme de inicio a fin”, comentó Superman, quien sabe de la dificultad que hay con Roglic y Pogacar, teniendo en cuenta la etapa a contrarreloj del próximo sábado donde los eslovenos son amplios favoritos.