Strade Bianche: Tadej Pogacar será el líder del UAE Emirates

"Después de ver un comienzo tan fuerte del equipo, no veo la hora de empezar a competir de nuevo. He sido paciente y he adoptado un enfoque un poco más lento este año y comencé a correr un poco más tarde. Va a ser una temporada larga, incluidas dos grandes vueltas, un territorio nuevo para mí en ese sentido. Pero estoy entusiasmado con la perspectiva, es algo nuevo", dijo Pogacar.



Sobre la Strade Bianche, Pogacar declaró que es una carrera que ama y de la que tiene grandes recuerdos. "Mi preparación ha sido realmente buena y correremos por la victoria. Nunca sabes exactamente cómo estarás en las primeras carreras y habrá grandes rivales, pero creo que con nuestro equipo podemos estar preparados para cualquier cosa", añadió.



Durante la presente semana, el UAE estará en dos clásicas, la primera este martes en Le Samyn, en Bélgica, y el miércoles en el Trofeo Laigueglia, en Italia.

En Le Samyn van a correr Álvaro Hodeg, Antonio Morgado, Michael Vink, Luca Giami, Jonathan Guatibonza y Gibbe Staes.



En el Trofeo Laigueglia saldrán a escena el español Juan Ayuso, reciente vencedor en la Faun Ardeche y tercero en la Drome Classic, Filippo Baroncini, Jan Christen, Alessandro Covi, Marc Hirschi, Rafal Majka y Diego Ulissi.

