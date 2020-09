Con sus 'superpoderes', Miguel Ángel 'Supermán' López logró hacer lo que nadie había hecho en esta edición del Tour de Francia: vencer a los eslovenos Primoz Roglic y Tadej Pogacar. El colombiano lazó un ataque demoledor que dejó frío al líder del Jumbo Visma, que fue segundo.

Mientras Richard Carapaz intentaba pelear por la victoria de la fracción, el pelotón apretó y logró conectar con el ecuatoriano, que no aguantó el ritmo. En ese momento el poderoso Jumbo se puso al frente con Sepp Kuss y su líder Roglic, que quería la victoria de la fracción reina; sin embargo, las cosas no salieron como pensaban.

🦅 A bird's eye view of 🇨🇴 @SupermanlopezN's decisive attack on the Col de la Loze as he won ahead of 🇸🇮 duo @rogla and @TamauPogi!



Vue aérienne de l'attaque décisive de 🇨🇴 @SupermanlopezN dans le Col de la Loze pour s'imposer devant le duo slovène @rogla / @TamauPogi#TDF2020 pic.twitter.com/lSMEvyT0io