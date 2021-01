'Superman' López, con expectativas en el Tour de Francia: "no pinta tan duro"

El ciclista colombiano Miguel Ángel 'Superman' López, que afronta su primera temporada en el equipo español Movistar, opinó este jueves que, "sobre la cartilla, el Tour de Francia de este año no pinta tan duro como el pasado", y se mostró confiado en tener "oportunidades" para hacerlo bien en la ronda gala.

Tras seis temporadas en el equipo Astana, el escalador de Boyacá, de 26 años, inicia una nueva etapa profesional en el equipo telefónico, con el que, si todo va según lo previsto, correrá Tour de Francia y Vuelta a España.

"He visto el recorrido del Tour. Sobre la cartilla no pinta tan duro como el último porque sabemos que el año pasado hubo muchos finales en alto. Últimamente se está viviendo el ciclismo con muchas diferencias en contrarreloj y el trabajo que tenemos que hacer es bestial. Hay que dar un salto de calidad en la contrarreloj y tener más cerca a los rivales directos", dijo Superman López, durante la presentación de su nuevo equipo.

De momento, Miguel Ángel López no ha podido entrenar junto a sus nuevos compañeros en la concentración que están realizando en Almería tras dar positivo en un test realizado el pasado 11 de enero.

"Estoy cumpliendo la cuarentena y espero con paciencia mi incorporación al equipo. Tengo muchas ganas de empezar el año. Mientras tanto estoy tratando de trabajar en algo para no perder mucho cuando me suba a la bicicleta", apuntó.

El ciclista colombiano desveló que su fichaje por Movistar se debió al "deseo de las dos partes por llegar a un acuerdo" y a su intención de "buscar un cambio" después de muchos años en Astana.

"Movistar es un equipo especialista en las tres grandes vueltas y yo vengo para aportar. Quería seguir en un equipo con gran respaldo y aquí los objetivos son tratar de estar arriba con Enric Mas en el Tour y luego en la Vuelta", confesó.

'Superman' López también desveló que para su fichaje por Movistar no habló con su compatriota Nairo Quintana, que durante años vistió los colores azules del equipo español, del que se marchó a finales de 2019.

"Acabamos el Tour, él se fue a Mónaco, yo fui al Giro y después ya me fui a Colombia. No le pregunté. No vi esa necesidad. Me vine confiando que todo salga bien y, sabiendo que el equipo habla el mismo idioma, no voy a tener dificultad", concluyó.