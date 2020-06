'Supermán' López, ¿se va o no del Astana?

Miguel Ángel López se prepara de cara al reinicio de la temporada ciclística donde tiene como máximo objetivo luchar por el Tour de Francia. El colombiano está entusiasmado por participar en esta ocasión en la 'Grand Boucle' y dará lo mejor de sí en la carrera francesa.

Mire acá: Buchmann y Sagan serán los hombres fuertes del Bora en el Tour de Francia

Respecto a su futuro, en rueda de prensa 'Supermán' respondió a la pregunta si el equipo Bora de Peter Sagan lo quiere fichar al final de este año, teniendo en cuenta que todavía no renueva con el Astana. López no quiso profundizar en ese asunto; no obstante, respondió a la inquietud.

"No se me pasan por la cabeza esos temas. No quiero pensar en eso. Solo quiero retomar el calendario, correr y que pase lo que tenga que pasar. Las negociaciones y si hay equipos que tengan interés en mí, eso está en un segundo plano y habrá que esperar. Al final, a eso no le doy importancia. Si pasa tendrá que pasar, pero no ahora", dijo.

Respecto a cómo será su preparación antes del Tour, López comunicó que estará en el Criterium Dauphiné entre el 12 al 16 de agosto, donde empezará a alinear detalles de cara a la 'grand boucle', la carrera más importante en el ciclismo mundial.

"Será un Tour algo extraño. Habrá rivalidades con equipos muy fuertes. Habrá tres líderes tanto en Jumbo como en Ineos. Esperemos que llegue el momento de enfrentarlos", concluyó.

Lea aquí: Supermán López recibiría importante oferta para salir del Astana y liderar otro equipo WorldTour

Miguel Ángel López ha podido destacarse en las otras dos grandes, donde ha sido tercero en el año 2018. En 2019 peleó por entrar en el podio de la Vuelta a España, pero al final no lo logró; el campeón de esta edición fue el ciclista del Jumbo Visma, Primoz Roglic.