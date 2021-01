'Supermán' López tiene coronavirus, según Movistar Team

Movistar Team confirmó que el colombiano Miguel Ángel López no podrá iniciar la temporada ciclística normalmente por haber dado positivo a Covid-19. El ciclista boyacense tenía planeado empezar su preparación con la escuadra telefónica para enfrentar este difícil año de grandes retos.

'Supermán', como es conocido, no se incorporará a la concentración de Almería, así que deberá estar aislado y seguir los respectivos protocolos médicos para poder lograr una acertada recuperación.

"El test realizado a López tuvo lugar tras serle notificada su condición de contacto estrecho de otro positivo ajeno al equipo. El colombiano había resultado negativo en la prueba realizada antes de su viaje a Europa", dijo el comunicado.

Movistar tiene mucho cuidado haciendo las respectivas pruebas con cada miembro del equipo para evitar así una propagación del virus. Por este motivo, la escuadra normalmente inicia sus entrenamientos en una burbuja especial. No obstante, al parecer el colombiano tuvo un contacto con alguien fuera del equipo.

Cabe recordar que ‘Supermán’ firmó un contrato por un año con el conjunto español y espera demostrar toda su categoría para quedarse y ser renovado. Lo hecho con el Astana fue muy positivo en su carrera deportiva, ya que lo ayudaron a crecer como profesional en el World Tour. Ahora, el objetivo es luchar para ganar una de las tres grandes del ciclismo mundial con Movistar.

Ya López ha sido podio de Giro y Vuelta a España, en el Tour se destacó, pero perdió el tercer puesto en la contrarreloj del año pasado. Su sueño es ser primero de una de las competencias más importantes del pedal.

.@SupermanlopezN no podrá acompañarnos en la concentración 2021 de Almería tras ser positivo en un test de COVID-19. Comunicado Oficial ⬇️



Miguel Ángel López won't be able to join us at the 2021 camp in Almería after a positive COVID-19 test. Press Release: pic.twitter.com/YrLu6QGENM