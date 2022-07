Vuelta a España: Rigoberto Urán confirmó que correrá el certamen

La edición 109 del Tour de Francia entra en su recta final después de disputarse este domingo 17 de julio la etapa 15, que le pone fin a la segunda semana y sirve de preámbulo para la jornada de este de este lunes previo a la tercera y definitiva semana.

Al término de la decimoquinta jornada, el ciclista colombiano Rigoberto Urán (EF Education Easy Post) confirmó que desde la dirección del equipo estadounidense le informaron que hará parte de la nómina que disputará la Vuelta a España.

"Tengo que seguir corriendo. Voy a correr Vuelta a España. ¿Permiso? Acá no dan permiso de nada. Como no hizo bien acá, tenga. Camellando parejo. Me veía em Barú la otra semana y me dicen que voy a San Sebastián y a la Vuelta a España", dijo.

De esta manera, el antioqueño disputará el próximo 30 de julio la Clásica San Sebastián y se preparará para afrontar la Vuelta a España desde el 19 de agosto hasta el 11 de septiembre.

Cómo ha sido el Tour de Francia

Rigoberto Urán reiteró que el Tour de Francia ha sido una carrera con muy alto nivel y está a la expectativa de lo que puedan ser las etapas en los Pirineos.

"Queda una semana importante y vienen los Pirineos, han visto que es un Tour de Francia muy duro", afirmó.